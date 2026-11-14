Историкът д-р Радослав Илиев пред ТАРАЛЕЖ за протестите във Франция: Виждаме една предреволюционна ситуация

Има няколко основни неща, които стоят в основата на протестите във Франция. Това заяви пред Таралеж историкът и анализатор гл. ас. д-р Радослав Илиев.

Той отговори на въпроси, свързани с това какво стои в основата на напрежението във Франция, както и дали става въпрос за конкретно социално и икономическо недоволство или има една по-дълбока криза на доверието към властта.

:Първо - има криза на доверието към властта, това е фундаментално първото нещо с главни букви, което трябва да се знае", каза д-р Илиев, като изтъкна, че икономическото оцеляване е "невъзможно".

"Независимо дали говорим за леви младежи, десни радикали, мигранти, разбойници, които ходят, трошат. Това са различни хора. Има и хора с малък и среден бизнес, които казват - не издържаме повече на тези сметки - да си купим домати или сирене. Не можем да си платим тока", каза анализаторът, който е гл. ас. в катедра "Българска история" на СУ "Климент Охридски".

По думите на д-р Илиев различните групи се обединяват около едно: нямат доверие на властта.

"И тук не става дума за някоя власт абстрактно. Конкретно тази власт, свързана с президента Макрон, който управлява вече втори мандат, която още преди него започна да руинира разделението между ляво и дясно. Така наблюдавахме преди него завършване с исторически нисък рейтинг на последния десен президент Саркози, след това с още по-нисък рейтинг - на последния ляв президент Оланд, а сега Макрон".

По думите на д-р Илиев има две неща, които според него са силно алармиращи и в този смисъл той има някаква надежда, че може да се случи събуждане, а именно: "Европа се самозадушава и това французите го усещат най-много, защото това е най-задлъжнялата икономика".

"Това е от една страна "самооскопяването", свързано със Зелената сделка и самозабраната Европа да произвежда евтина енергия, а от друга страна, прекъсването на най-близкия енергиен източник в Европа. В случая това са руските енергийни източници, които пък Европа самоограничи заради украинската война", посочи д-р Илиев.

"Този голям икономически блокаж идва от два основни извора. Единият е самоубийствената Зелена сделка в европейски, икономически аспект. А от друга страна е самоограничаването и заменянето им със зелени, от евтините и близки географски руски енергийни ресурси, от които Европа се самолиши във връзка, разбира се, с украинската война. Двата фактора събрани заедно, плюс кризата на легитимността на политическата власт, правят ситуацията и уравнението много трудно".

"И поради тази причина виждаме една предреволюционна ситуация, която не е задължително да ескалира, но тя бълбука навсякъде. И това е не само Франция, това е Италия, това е Испания, това е Белгия, това са и околните наши страни като Гърция и Сърбия, защото симптомите може да са различни, локалните елити, да имат своите специфики и пламъчето, което ще запали големия пожар, в един случай да са учениците, в другия случай са синдикатите в Италия. В Сърбия пък студентите, които събориха Вучич. Големият проблем е в крайна сметка задлъжняването и икономическата нестабилност на Европа, която тя за съжаление си самопричини".

В отговор на въпрос дали очаква още по-голяма радикализация д-р Илиев отговори, че би искал да няма такава.

"Ще ми се да няма, това е в категорията wishful thinking. От друга страна, ако говорим конкретно за Франция, има една статистика, че в последните 200 години Франция има пет конституции, защото има пет републики. Има и десетина революции. Тоест, идеята за насилието и радикализацията като част от политическия инструментариум не е чужда на френското общество".

"Тоест, не мисля, че това е близо, най-малкото първо, защото има избори през април, тоест каквото и напрежение да се натрупва, то ще се изпусне, поне частично, през април, 27-а година".

"Но че има вътрешни и структурни проблеми, те не са свързани само с Макрон, те са свързани от една страна и с етническия състав, с несправянето с мигрантите, със социалното задлъжняване. И ако това не тръгне да бъде разплитано в средносрочна перспектива, няма да бъде чудно, ако се случи вътрешна имплозия".

"Разбира се, тя би имала много драматични последствия не само за Франция, за цяла Европа, а това означава и за нас, защото сме се скачили. За добро или за лошо ние живеем в един не просто скачен глобализиран свят, особено в рамките на Европейския съюз и Еврозоната, към която ние се присъединихме. Живеем в свят, в който ние ще понесем тези последствия също пряко икономически".

"Оттам идва и моят апел - за осъзнаване, за вразумяване. Но въпросът с енергийните източници и със Зелената сделка, тоест осъзнаването на нейната икономическа пасивност, е нещо, което си мисля, че ако бъде осъзнато, може да бъде редактирано и в този смисъл да започнат оздравителни или поне, укрепителни процеси на европейската икономика, която страда от всички други проблеми, от липса на пари", каза Илиев.

По думите му във Франция няма пари, тя задлъжнява, а същото става в момента и с Германия.

"Преди около 20 години се даваха примери с Гърция и Португалия. Но Гърция и Франция са двата главни двигателя на европейския проект и политически, и икономически. Виждаме същите симптоми, защото няма решение на този структурен проблем от една страна. А от друга страна въпросът за труда, за трудоспособността на европейските общества е като че ли неинтересен, девалвирал. От друга страна ограничаваме и още повече утежняваме ситуацията със скъпите енергийни ресурси. Тоест такава ситуация естествено върви към взрив, ако не бъде променена", каза д-р Илиев.