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Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници
Снимка: AP/БТА

Полицията използва сълзотворен газ в Париж и Лион, а в няколко града бяха съобщени за хвърляне на предмети и запалителни устройства срещу служителите на реда

Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в няколко френски града, след като общо 320 000 души се включиха в демонстрации срещу високите разходи за живот и влошаващите се условия в училищата. Това предаде ДПА.

Протестите първоначално протичаха предимно мирно, но в късния следобед полицията използва сълзотворен газ в Париж и Лион.

Във френската столица се чуваха експлозии от фойерверки. Кадри, излъчени от телевизия Бе Еф Ем Те Ве, показаха протестиращи, които хвърлят запалителни устройства към полицаи със защитно облекло. На записите се вижда как няколко от служителите са обхванати от пламъци.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи в демонстрациите в цялата страна са участвали 320 000 души, от които 70 000 в Париж.

В Марсилия също бяха заснети горящи предмети по улиците, а на място пристигнаха пожарникари. Сблъсъци с полицията бяха съобщени и в Рен и Тулуза. Според местната префектура в Рен протестиращи са хвърляли предмети по полицейски служители.

Напрежението в Париж се изостри, след като демонстрантите достигнаха крайната точка на шествието си в южните покрайнини на града. Според медийни информации специализирани полицейски подразделения са наредили на участниците да напуснат района, но опитите за разпръскване на множеството са напредвали бавно.

По-рано през деня парижката полиция е извършила над 1200 проверки на железопътни гари и в прилежащите райони. Целта е била да бъдат установени потенциални нарушители на обществения ред и да се предотврати внасянето на фойерверки, ножове и други опасни предмети по време на демонстрациите.

Парижката полицейска префектура съобщи, че са мобилизирани "всички налични ресурси" във въздуха за гарантиране на сигурността. Съгласно официална заповед на дронове с камери е било разрешено да заснемат и предават изображения от ситуацията във френската столица.

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