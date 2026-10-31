Манчестър Юнайтед с най-дълга серия без победа от 42 години

Майкъл Карик очаква да остане треньор на Манчестър Юнайтед, въпреки че отборът удари историческо дъно под негово ръководство. „Червените дяволи" загубиха дербито срещу Челси на „Стамфорд Бридж" с 0:2 и остават без победа вече 9 поредни мача във всички турнири. Това е най-лошата серия на клуба от 42 години.

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Мнозина очакваха уволнението на Карик още през миналата седмица, когато Юнайтед загуби домакинството на Борнемут с 0:3. Ръководството обаче продължи да му гласува доверие, а самият треньор мисли, че ще остане начело и за двубоя срещу Рома в Шампионската лига на 3 ноември.

Манчестър Юнайтед не успя да спечели нито едно от първите си седем гостувания за първи път от 1973/74 - сезонът, в който „червените дяволи" за последно изпаднаха от английския елит. Попитан дали очаква да остане начело, Карик заяви: „Да, ще се опитам да подготвя момчетата за мача през седмицата".