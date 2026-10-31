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Манчестър Юнайтед с най-дълга серия без победа от 42 години

Манчестър Юнайтед с най-дълга серия без победа от 42 години
БТА

Въпреки това Майкъл Карик очаква да остане треньор и за мача с Рома в Шампионската лига

Майкъл Карик очаква да остане треньор на Манчестър Юнайтед, въпреки че отборът удари историческо дъно под негово ръководство. „Червените дяволи" загубиха дербито срещу Челси на „Стамфорд Бридж" с 0:2 и остават без победа вече 9 поредни мача във всички турнири. Това е най-лошата серия на клуба от 42 години. 

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Мнозина очакваха уволнението на Карик още през миналата седмица, когато Юнайтед загуби домакинството на Борнемут с 0:3. Ръководството обаче продължи да му гласува доверие, а самият треньор мисли, че ще остане начело и за двубоя срещу Рома в Шампионската лига на 3 ноември.

Манчестър Юнайтед не успя да спечели нито едно от първите си седем гостувания за първи път от 1973/74 - сезонът, в който „червените дяволи" за последно изпаднаха от английския елит. Попитан дали очаква да остане начело, Карик заяви: „Да, ще се опитам да подготвя момчетата за мача през седмицата". 

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