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Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес
БТА

Клубът накара защитника да се извини за коментар срещу ръководството

Лисандро Мартинес публично се извини за думи срещу ръководството на Манчестър Юнайтед. Централният защитник нападна клубните директори, че не са си свършили работата на трансферния пазар през лятото и затова резултатите от началото на сезона са толкова лоши.

Манчестър Юнайтед с най-слабия си старт от 40 години

Аржентинецът избухна след загубата от Атлетико Мадрид (0:2) в Шампионската лига и заяви, че е лесно всеки път играчите и треньорът да бъдат обвинявани. Клубното ръководство обаче привика футболиста на среща, след която Мартинес бе принуден да се извини за острите си думи.

„Разочарованието от загубата ме накара да изразя чувствата си в може би неподходящия момент и място и затова искам да се извиня. Нашият клуб се представя най-добре, когато сме единни и признавам, че думите ми тогава не допринесоха за това", пише Мартинес в социалните мрежи.

„Знам, че всички в Манчестър Юнайтед правят всичко възможно, за да постигнат общата ни цел: успеха, който този клуб и неговите фенове заслужават. Сега, когато тази ситуация е зад гърба ни, сме изцяло фокусирани върху това да победим заедно“, добави защитникът.

 

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