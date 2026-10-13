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Карик под огромно напрежение, Манчестър Юнайтед разговаря с Антонио Конте

Карик под огромно напрежение, Манчестър Юнайтед разговаря с Антонио Конте
АП/БТА

„Червените дяволи“ записаха най-слабия си старт от 40 години, а следващите два мача може да решат бъдещето на мениджъра

Манчестър Юнайтед преживява най-лошия си старт в първенството от 40 години насам. Равенството 1:1 срещу останалия с десет души Тотнъм увеличи напрежението около мениджъра Майкъл Карик след първите шест кръга.

Пред „червените дяволи“ предстоят тежко гостуване на Атлетико Мадрид в Шампионската лига и двубой с Лийдс. Резултатите от двете срещи могат да се окажат решаващи за сезона и за бъдещето на Карик.

„Надявахме се и очаквахме много повече, но ситуацията е такава. Обичам този тип предизвикателства. Когато нещата не вървят по план, виждаш кои са истинските хора около теб и кой иска да се ангажира дългосрочно“, заяви англичанинът.

Въпреки демонстрираната увереност спекулациите за треньорска смяна се засилват. Според La Gazzetta dello Sport Манчестър Юнайтед е започнал разговори с Антонио Конте като възможен заместник на Карик.

Към момента няма официално решение за раздяла с настоящия мениджър, нито потвърждение от клуба за преговори с италианеца. Следващите мачове обаче могат да се окажат определящи за поста на Карик.

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