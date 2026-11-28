Организираните привърженици на Левски от Сектор Б обявиха бойкот на мачовете на „сините“. Феновете ще преустановят посещението на срещите на отбора, докато не бъде възстановен диалогът с ръководството на клуба. Решението идва на фона на напрежението след инцидентите на стадион „Велодром“ в Марсилия, където български привърженици бяха нападнати по време на гостуването на Левски в Лига Европа.

Сектор Б скочи на ръководството на Левски: Искаме лична среща и ясни отговори след погрома в Марсилия

В позиция, публикувана от Сектор Б, привържениците изразяват разочарованието си от отношенията с клубното ръководство и подчертават, че досегашната им безрезервна подкрепа не може да продължи при настоящите обстоятелства.

„Не сме убедени дали Левски е до нас, когато имаме нужда от него“

„Привържениците на Левски са доказали през години и десетилетия своята лоялност и безрезервна подкрепа. В светлината на последните събития обаче тази почти сляпа вярност не може да продължи да бъде безусловна“, заявяват от Сектор Б.

Организираните фенове настояват за възобновяване на комуникацията с ръководството и обявяват, че бойкотът ще остане в сила до осъзнаването на тази необходимост.

Инцидентите на „Велодром“ доведоха до сериозен отзвук, след като 11 български граждани пострадаха, а петима бяха транспортирани до болница. Сега конфликтът вече се пренася и във взаимоотношенията между организираните привърженици и ръководството на Левски.

Цялата позиция може да прочетете тук: