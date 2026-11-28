Трима български граждани остават в болница след нападенията над привърженици на Левски на стадиона в Марсилия. Военен самолет "Спартан" е в готовност да ги транспортира обратно в България, когато здравословното им състояние позволи това, съобщиха от правителството пред NOVA.

Разпореждането за подготовката на самолета е на министъра на отбраната. Преди евентуалното му изпращане се очаква френските лекари да потвърдят, че пострадалите могат да пътуват по въздух.

В постоянен контакт с българите е и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Сред хоспитализираните е привърженикът на Левски Виторио, който е получил мозъчен кръвоизлив и черепно-мозъчна травма. Състоянието му е стабилно, но все още не е ясно дали лекарите ще разрешат транспортирането му със самолет.

Междувременно част от българските фенове, станали свидетели на насилието, вече се завърнаха у нас. Един от тях разказа, че е предупредил други привърженици за възможността от нападение още преди началото на срещата.

"Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи", заяви той пред NOVA.

Според свидетеля атаката е продължила около десет минути и е надхвърлила обичайните сблъсъци между футболни агитки.

"Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути", коментира привърженикът.

На този фон френската прокуратура е започнала две отделни процедури във връзка с инцидентите. Едната е насочена срещу привърженици на Олимпик Марсилия заради нападенията, а другата разглежда поведението на български фенове.

Френски медии съобщават за твърдения за нацистки жестове и расистки прояви от страна на част от българските привърженици. Тези обстоятелства са предмет на разследване и не оправдават извършеното насилие.

От Олимпик Марсилия са подали две жалби срещу неизвестни извършители - за подбуждане към дискриминация и за групово насилие.

Ръководството на Левски обаче е категорично, че нападението срещу българските фенове е можело да бъде предотвратено.

"Досега не бях срещал такава агресия, мога да кажа и омраза към нашите фенове. За мен всичко това беше планирано и добре инсценирано", заяви изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров.

Ръководителят на международния отдел на Левски Галина Костова обясни, че клубът предварително е предупредил за възможни проблеми със сигурността при гостуването в Марсилия.

Според нея делегатът на УЕФА и съдийският екип са отказали да забавят началото на срещата въпреки случващото се по трибуните.

"За съжаление, не се приложи и самият протокол на УЕФА при такова стечение на обстоятелствата. Там има тристепенен протокол, който ясно казва: като се случи подобно събитие, мачът трябва да бъде забавен", заяви Костова.

От Левски вече са изпратили официално искане до УЕФА за присъждане на служебна загуба на Олимпик Марсилия и временно отстраняване на френския клуб от европейските клубни турнири.

Българският клуб настоява и за проверка на действията на официалния делегат на срещата, като ще предостави писмени доказателства за нападенията.

Междувременно привърженици на Левски организираха протест пред френското посолство в София под надслов "Справедливост за Левски".

Демонстрантите настояха за отговорност от френските власти и поставиха въпроса как нападателите са успели да използват пиротехнически средства на стадиона, въпреки засилените проверки на входовете.

При нападенията в Марсилия пострадаха общо 11 български граждани. Трима от тях продължават лечението си във Франция, а българските власти очакват медицинско разрешение за евентуалното им транспортиране с военния самолет.