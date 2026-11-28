Протест срещу инвестиционното намерение за проучване и добив на газ в община Генерал Тошево се провежда пред сградата на местната администрация. Недоволните се събраха там по време на заключителното обществено обсъждане на предложението. Сред протестиращите са земеделски стопани, жители на населените места и мотористи.

Почти девет години след местния референдум, на който близо 97% от жителите на общината отхвърлиха проучването и добива на газ, инвеститорът отново задейства процедурата. Това предизвика недоволство сред местните жители и ги изведе на протест.

„Тук съм се родила и съм дошла да защитя земята, водата и поминъка на цялото население. Това инвестиционно предложение е за добив на газ - 41 сондажа, които ще надупчат нашата земя с най-богатия чернозем“, посочи Николинка Гицова.

Според земеделския производител Стилян Стоянов дейностите застрашават и водните ресурси в региона. „Ще продупчи в голяма дълбочина нашето добруджанско плато, където ни се намира водата и водоносният хоризонт, от който пие цяла Североизточна България“, заяви той.