Бившият френски национал Жером Ротен осъди побоя над фенове на Левски от страна на ултраси на Олимпик Марсилия по време на мача между двата отбора от Лига Европа. Запалянковци на "фокейците" атакуваха привържениците на шампионите, в резултат на което 11 от тях пострадаха.

„Полагаме толкова много усилия, за да останат подобни кадри и прояви в миналото. Това е срамно. Не знаем какви ще бъдат последствията, но ще бъдат наказани много тежко", заяви Ротен.

"Срамно е да имаш подобно поведение на стадиона. Ужасно е да виждаш това, независимо кого подкрепяш. На стадиона би трябвало да си в безопасност. Надявам се да им бъде наложена доживотна забрана. Но това няма да реши всички проблеми. Надявам се да не дадем право на тези идиоти. Футболистите ще бъдат ощетени, защото ще играят без привърженици. Това е черна вечер“, добави той.