Икономистът и бивш член на Управителния съвет на Левски Петър Ганев съобщи, че опасността за феновете на "сините" в Марсилия е била известна седмица преди мача между българския шампион и Олимпик от Лига Европа, но е била спестена на привържениците.

Той информира, че френските власти са имали обосновано предположение за агресия, насочена конкретно срещу привържениците на Левски и са изложили това в официален документ. Официален адресат на тази информация е било ръководството на "синия" клуб.

Ето какво написа Ганев в профила си в социалните мрежи:

"Опасността за левскарите в Марсилия е била известна седмица преди мача. Защо не бяха предупредени?

Случилото се в Марсилия не е случайно. Не става въпрос просто за агресия срещу привържениците на поредния гостуващ европейски отбор.

Седмица преди мача френските власти са имали обосновано предположение за агресия, насочена конкретно срещу привържениците на Левски, и са изложили причините за нея в официален документ. Те са свързани както с идеологически различия, така и с с мрежата от исторически приятелства и вражди между европейските ултрас групировки.

Ръководството на ПФК Левски е било официален адресат на тази информация. Защо тя е спестена на привържениците?

Защо се пишеха писма и декларации за броя на билетите, а не се даде достатъчно гласност на факта, че френските власти предупреждават за силно враждебно отношение именно към левскарите?

На 19 ноември 2026 г., седем дни преди мача, Полицейската префектура на департамент Буш-дю-Рон издава заповед № 13-2026-11-19-00013.

Тази заповед не касае ограничението до 500 билета. Тя касае забраната за свободно придвижване и престой на привържениците на Левски на територията на целия департамент по съображения за сигурност.

Вижте няколко цитата от мотивите на френската полиция, които са били налични още преди мача, но не са получили необходимата публичност в България:

- „Въпреки че не е установен пряк конфликт между рисковите привърженици на Марсилия и България, техните противоположни идеологически ориентации биха могли да бъдат източник на напрежение.“

- „Привържениците на Левски София поддържат връзки с тези на Лацио Рим. Последните имат сериозен конфликт с привържениците на АЕК Атина, белязан по-специално от смъртта на гръцки привърженик през 2023 г. по време на ожесточени сблъсъци.“

Бележка ПГ: Commando Ultra 84 (Олимпик Марсилия) и Original 21 (АЕК Атина) е едно от дългогодишните международни побратимявания в европейската ултрас култура.

-„Ултрас групировките на Марсилия биха могли да се мобилизират, за да пресрещнат своите български counterparts (българските ултраси), както беше наблюдавано в навечерието на срещата срещу Олимпиакос, когато между 300 и 400 марсилски привърженици, облечени в черно, обикаляха улиците на Марсилия в продължение на значителна част от нощта в търсене на гръцки привърженици. “

- „Присъствието на рискови български привърженици, съчетано с желанието на марсилските ултрас групировки да защитават своята територия и с диаметрално противоположните им идеологии, представлява значителен риск от конфронтация и нарушения на обществения ред.“

- „Редовно, по повод на футболни срещи, привърженици на Марсилия се опитват да установят присъствието на привърженици на противниковия отбор в питейните заведения и на обществени места с цел да влязат в сблъсък с тях в навечерието и в деня на мача.“

- „Полицейските сили не могат да бъдат отклонявани от тази приоритетна задача (Бележка ПГ: заради планирана мащабна протестна акция), за да реагират на безредици, свързани с поведението на привърженици по време на спортни срещи.“

Не е било нужно да се чака или търси провокация, защото е имало предварителна нагласа за конфликт и агресия.