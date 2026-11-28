Мениджърът на Челси Шаби Алонсо беше разочарован от представянето на своя отбор при загубата с 2:3 като гост на Нотингам Форест. Испанецът призна, че футболистите му са загубили увереност.

"Това е труден момент за всички. Разочароващо е, че отново загубихме, но трябва да продължим да търсим решения. Не можем да спрем“, коментира Алонсо след мача.

"Липсва ни увереност, отборът изпитва затруднения да задържи резултата. След като намалихме на 1:2, допуснахме нов гол за 1:3. Нещата не се развиват в наша полза, но ние носим отговорност за това и от нас зависи да намерим решения", добави той.

Челси е допуснал цели 23 гола до момента. "Със сигурност можем да се справяме по-добре. На това ниво трябва да умееш да задържаш резултата, а именно поради тази причина губим последните си мачове".

Специалистът е категоричен, че от подобна ситуация се излиза с работа и тренировки. "Това е единственият начин, по който разбирам футбола. Когато нещата не вървят добре, трябва да работиш и да търсиш решения. Можем да обърнем ситуацията и нещата да започнат да се развиват в наша полза".