Кухня без отпадъци (Zero Waste Kitchen) бе представена в турския средиземноморски окръг Анталия в рамките на конференцията за климата COP31.

Организаторите на събитието се постараха участниците в конференцията да могат да се насладят на кулинарни специалитети на Турция, представящи седемте региона на страната.

Гостите имаха възможност да опитат регионални ястия, представящи кухните на различни точки в Турция - от Анталия до Газиантеп, от Трабзон до Кайсери.

Огромен интерес предизвиква и Кухнята без отпадъци ("Zero Waste Kitchen"), открита за първи път в Турция от Фондацията за нулеви отпадъци.

В т.нар. Анталийската къща (Antalya Evi), формирана под координацията на окръжната управа на Анталия, имаше всевъзможни ястия, включително традиционни местни кюфтета с бобена салата (köfte piyaz), хибеш (разядка от сусамов тахан и подправки), гьозлеме и ястия от кухнята на номадската общност юрюк.

От десертите до рибата - "нулеви отпадъци" навсякъде

Ръководителят на кухнята на Фондацията за нулеви отпадъци Ерхан Бидеджи обясни с различни примери как се оползотворяват останалите хранителни продукти.

„Например в нашия ресторант Kıyı предлагаме риба, а в ресторант Ocak приготвяме лозови сарми. При подготовката на сармите остават лозови листа. Ние не ги изхвърляме. Използваме ги, за да увием рибата, която приготвяме в ресторант Kıyı, и отново я предлагаме на гостите си в менюто като риба в лозов лист".

"В менюто ни има и десерт от дюли. Частите от дюлите, които се отстраняват при почистването им, също се смилат в кухненски робот и се използват за постигане на необходимата гъстота. Можем да ги предложим в друг продукт под формата на мармалад или като украса на ястие".

"Когато нямаме стар хляб за приготвянето на кюфтета, използваме галета за спойка. Същия ефект имат и рибните кости - след като бъдат смлени на прах, могат да се използват за спойка на кюфтетата. Рибните ни кюфтета са сред най-вкусните предложения в менюто.“

Почти нищо не се изхвърля

Главният готвач на кухнята на Чанкъръ Сефер Текмен също каза, че в кухнята се полагат специални усилия за приготвяне на храната в съответствие с принципите за нулеви отпадъци.

Текмен отбеляза, че се оползотворяват дори люспите на лука.

„При приготвянето на гювеча „Ярен“ от Чанкъръ събираме дръжките и семената на чушките, смиламе ги и ги връщаме в почвата.

Събираме и люспите от лук, накисваме ги в оцет, след което ги превръщаме в компост и ги използваме за подхранване на растенията. Това стимулира растежа им", каза Текмен.

По думите му черупките на яйцата леко се запичат във фурната, счукват се в хаванче, навлажняват се и също се добавят към почвата за подхранване на растенията.

"Нито един остатъчен продукт не се изхвърля в боклука“, каза той.