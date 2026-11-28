Австралийският кечист Бронсън Рийд, една от популярните звезди на Световната федерация по кеч (WWE), почина на 38-годишна възраст. Новината беше официално съобщена от организацията в петък, 27 ноември.

Истинското име на спортиста е Джърмейн Хейли. Според WWE смъртта му е настъпила вследствие на медицински усложнения, но към момента не са оповестени повече подробности за конкретната причина.

"Джърмейн беше невероятна фигура в WWE, но по-важното е, че беше феноменален човек, всеотдаен семеен мъж и обичан колега", се посочва в изявлението на компанията.

Смъртта на Рийд идва седмици след участието му в турнира WWE Crown Jewel, проведен на 6 ноември в Рияд, Саудитска Арабия.

Според медийни публикации кечистът е получил тежки травми, сред които счупени ребра и увреждане на бъбрек. Заради състоянието си той е останал в Саудитска Арабия за лечение.

От WWE обаче не са потвърдили дали контузиите от турнира са свързани с настъпилата смърт.

Бронсън Рийд започва професионалната си кариера през 2007 г., като се състезава в различни кеч организации в Австралия, Япония и Съединените щати.

През 2019 г. подписва договор с WWE, където придобива популярност с мощния си стил на борба. През 2021 г. печели титлата на Северноамерикански шампион на NXT.

След кратко прекъсване Рийд се завръща в WWE през 2022 г. и остава част от организацията до смъртта си.

Трагичната новина предизвика реакции сред негови колеги и почитатели, а WWE отдаде почит на спортиста и изрази съболезнования към семейството му.