Майка и дъщеря са били блъснати на пешеходна пътека на ул. „Козлуджа“ във Велико Търново тази вечер, в района на бизнес центъра в града, съобщиха от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Велико Търново.

Майката е с черепно-мозъчна травма и мозъчен кръвоизлив, състоянието ѝ е с опасност за живота. Сигналът за произшествието е подаден в 18:42 ч.

На мястото на инцидента има екипи на „Пътна полиция“ и се извършва оглед.

В момента във Велико Търново вали дъжд, а пътната настилка е мокра. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.