Спектакълът "This is Michael", посветен на музиката на Майкъл Джексън, ще бъде представен в София през април 2027 г. като част от световно турне, съобщи бТВ. В главната роля бразилският артист Лени Джей.

Лени Джей е получил признание от семейството на Майкъл Джексън. На сцената с него излизат още 20 музиканти и танцьори, с които спектакълът пресъздава най-познатите хореографии и сценични визии на изпълнителя.

"Преди няколко години имах възможността да пея пред една от сестрите му – Ла Тоя Джексън. Това беше изключително силно преживяване за мен, защото напрежението беше огромно. Все пак пеех пред сестрата на самия Майкъл", разказва Лени Джей.

"След изпълнението тя дойде при мен, а аз просто онемях. Не можех да кажа нищо. Тя толкова много приличаше на Майкъл – носът, лицето, чертите... Тогава ми каза: „Не е необходимо да казваш нищо. Просто искам да ти кажа, че се гордея с теб. Това, което направи тази вечер, беше невероятно“. Разплаках се", казва още той.

Спектакълът е представян като един от най-успешните, посветени на музиката на Майкъл Джексън. Цялото интервю на Елица Кънчева с Лени Джей ще бъде излъчено в предаването „Тази събота“.