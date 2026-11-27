Най-големият коледен базар в Букурещ беше открит тази вечер на Площада на Конституцията пред сградата на румънския парламент.

Събитието съвпадна с официалното запалване на коледните светлини в града и постави началото на празничния сезон в румънската столица. Въпреки проливния дъжд стотици жители и гости на Букурещ се събраха на площада, за да станат част от тържественото откриване и да разгледат първите празнични предложения.

Базарът традиционно привлича над 1 милион посетители, като около 30% от тях са чужденци.

Той е особено популярен сред българите, включително сред жителите на Русе, заради близостта до румънската столица и голямото разнообразие от атракции и продукти.

Тази година е 19-ото издание на базара, който ще продължи до 27 декември. Входът е свободен. На площада са разположени 133 дървени къщички, в които занаятчии, местни производители и творци предлагат сезонни храни, сладки изделия, сувенири, играчки, ръчно изработени предмети, козметика и дрехи.

Цените също привличат вниманието. Порция пържени картофи струва 25 леи (4,68 евро), сарми с мамалига – 42 леи (7,86 евро), а чаша греяно вино се продава между 12 и 19 леи (2,25–3,56 евро). Козунаците са между 25 и 35 леи, а меденките – около 10–35 леи в зависимост от размера и украсата.

Централно място заема 30-метровата коледна елха, украсена със 171 000 светлини. Сред основните атракции са виенско колело, въртележка, празнично влакче и къщата на Дядо Коледа, където децата могат да се срещнат с него и да оставят писмата си с желания.

На откритата сцена ще има концерти на популярни румънски изпълнители, както и изпълнения на традиционни коледни песни и обичаи.

Посетителите ще могат да се срещнат и с артисти на кокили и гигантски кукли. Базарът ще работи в делнични дни от 12:00 до 22:00 часа, а през почивните дни – от 10:00 до 22:00 часа.