Откриването на линията е част от разширяването на въздушните товарни връзки между Азия и Балканите. Белград се утвърждава като важна точка за международния транспорт в Югоизточна Европа, благодарение на географското си положение и достъпа до пазарите в съседните държави. Прекият достъп до китайски товарни потоци може да улесни снабдяването на сръбския бизнес и да създаде допълнителни възможности за дистрибуция на азиатски стоки в региона. За Китай пък Балканите представляват пазар с достъп до по-широкото европейско пространство.

Китай се превърна в един от най-значимите икономически партньори на Сърбия, като присъствието на китайския капитал обхваща широк кръг от отрасли – минно дело, металургия, автомобилно производство, енергетика и транспортна инфраструктура. През последните години Белград задълбочи икономическите си отношения с Пекин, а китайските компании разшириха дейността си както чрез придобиване на съществуващи предприятия, така и чрез изграждане на нови производствени мощности.

Един от най-големите китайски инвеститори е миннодобивната група Zijin Mining, която през 2018 г. придоби мажоритарен дял в бившия сръбски медодобивен комплекс RTB Bor. Компанията развива дейност в района на Бор и Майданпек, както и в мината „Чукару Пеки“, където се добиват мед и злато. Инвестициите са насочени към модернизация на производството и разширяване на добивните мощности. Zijin се превърна и в един от водещите износители от Сърбия.

Друга голяма китайска инвестиция е придобиването на металургичния комбинат в Смедерево от HBIS Group през 2016 г. Сделката даде възможност на китайската компания да поеме управлението на стоманодобивното предприятие и да инвестира в обновяване на производствените съоръжения. Заводът остава важен работодател и износител за сръбската икономика.