Метрото е най-значимият инфраструктурен обект за столицата. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при представянето на проекта „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“.

За развитието на градския транспорт и инфраструктурата на София са осигурени 282 милиона евро безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз.

По думите на Шишков европейското финансиране дава възможност за реализирането на ключови инфраструктурни проекти, сред които е и разширяването на метрото.

Министърът припомни, че през 2012 г., когато е бил главен архитект на район „Триадица“, е участвал активно в началото на строителството на втория метродиаметър. Той сподели, че самият той използва метрото и се радва на възможността да допринесе за неговото развитие в качеството си на министър.

Шишков изрази надежда строителните дейности да продължат без прекъсване и изпълнителите да спазят заложените срокове.

Той подчерта и необходимостта София да продължи да получава европейска финансова подкрепа през следващите програмни периоди. Според него модерният град трябва да осигурява качествен градски транспорт, чист въздух и по-добри условия на живот за своите жители, предаде БТА.