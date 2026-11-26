В края на 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) подписва първите договори за строителството на автомагистрала „Хемус“. Ключов за разпределянето на средствата по проектa се оказва септември 2019 г. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в ефира на bTV.

По думите му в рамките на няколко дни, по предложение на АПИ, е променена заповед на тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството. С промяната се дава възможност за отпускане на по-големи авансови плащания – както над 20% от стойността на договорите, така и на суми над 100 хил. лева.

Шишков обясни, че впоследствие АПИ започва да раздава аванси за лотове 1, 2 и 3, както и за лотове 4, 5 и 6 на автомагистрала „Хемус“. В края на 2019 г. са подписани договори с 35% авансово плащане за лотове 7 и 8.

През май 2020 г. са подписани анекси, с които са отпуснати авансите за лотове 4, 5 и 6, въпреки че строителството на тези участъци все още не е било готово да започне.

„Съвсем логично е да се търси отговорност от ръководството на АПИ“, подчерта Шишков. Според него обществото очаква да разбере и кои са поръчителите на тези действия.

Министърът коментира и заложените в бюджета средства за инфраструктурни проекти. Той посочи, че ако опозицията се запознае внимателно с бюджета, ще види предвиденото финансиране за сериозни инфраструктурни обекти, сред които и Софийският околовръстен път.

Шишков съобщи още, че през тази седмица е издал разрешение за строеж на участък от автомагистрала „Струма“. По думите му в бюджета са заложени и 64 млн. лева за проектиране.

В заключение министърът отбеляза, че в рамките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и АПИ се съкращават повече от 400 служители. Той допълни, че са намалени и възнагражденията на членовете на борда на директорите.