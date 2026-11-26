Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) от 23 ноември, с което бяха предсрочно прекратени пълномощията на кмета Благомир Коцев.

Съдебното определение означава, че Коцев може да продължи да изпълнява задълженията си, докато съдът се произнесе окончателно по законосъобразността на решението на избирателната комисия.

В мотивите си магистратите посочват, че незабавното отстраняване на кмета засяга не само неговите права, но и правата на гражданите, които са го избрали.

Според съда предварителното изпълнение на решението на ОИК на практика прекъсва мандат, получен пряко от избирателите, преди да е установено дали прекратяването му е законосъобразно.

Припомняме, че на 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна гласува предсрочното прекратяване на пълномощията на Коцев заради отсъствията му от работа по време на задържането му през 2025 г.

Решението предизвика обществено недоволство и протести във Варна, София и Пловдив. Демонстрантите настояха избраният от гражданите кмет да продължи мандата си, а представители на "Продължаваме промяната - "Демократична България" определиха действията на ОИК като политически мотивирани.

Благомир Коцев обжалва решението на комисията и поиска спиране на предварителното му изпълнение.

Настоящото определение не отменя окончателно решението на ОИК, а спира действието му до приключване на съдебния спор.

Определението на Административния съд във Варна подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от уведомяването на страните.