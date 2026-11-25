"Случващото се във Варна е подмяна на демокрацията." Това заяви отстраненият от длъжност кмет Благомир Коцев пред събралите се на протест граждани срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) да прекрати предсрочно пълномощията му.

Демонстрацията започна пред сградата на Община Варна, след което протестиращите се отправиха на шествие към хотел в централната част на града, свързван с бизнесмена Даниел Славов, известен с прякора Дънката.

Участниците издигнаха плакати с надпис "В община Варна - с костюми, а не с дънки" и скандираха "Варна - свободен град" и "Мутри, вън".

"Събрали сме се тук не за да защитим мен или кмета на града, а демокрацията", заяви Коцев.

По думите му не е толкова важно кой заема кметския пост, а дали защитава обществения интерес и спазва принципите, заради които е получил доверието на гражданите.

"Аз поех ангажимент да махна от общинската трапеза тези, които се гощаваха с нея години наред, и през тези три години правех точно това", посочи той.

Коцев призова варненци да дадат пример на цяла България и да се противопоставят на хората, които според него упражняват неправомерно влияние върху управлението на града.

"Готов съм да не съм кмет, ако знам, че тези хора ще бъдат изхвърлени", заяви той.

В протеста се включи и бившият министър-председател Кирил Петков, който отправи критики към управляващите за отношението им към местните икономически кръгове.

"Как става това, след като дори не смеят да я назоват - Дънката и ТИМ", попита Петков във връзка със заявките на правителството за борба с олигархията.

Той обвини посочените от него икономически кръгове, че от години се стремят да контролират управлението на Варна и общинските ресурси.

Според Петков Коцев се е противопоставил на тези интереси, а подобно поведение демонстрира и столичният кмет Васил Терзиев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев също се обърна към протестиращите, като разкритикува премиера Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев.

"Годината е 2026 г. и Варна си стои превзет, а не свободен град", заяви Мирчев.

Той обяви, че до вътрешния министър ще бъде изпратено писмо, в което ще бъдат изложени твърдения за влиянието на определени лица върху управлението на Варна.

Сред посочените от него имена са бизнесменът Даниел Славов, Николай Тошев, известен като Чирпанския, и юристът Бранимир Балачев.

Мирчев подчерта, че според него варненци трябва да могат да живеят без страх и без решенията за бъдещето на града да зависят от местни икономически интереси.

Припомняме, че на 23 ноември ОИК - Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев заради отсъствия от работа по време на задържането му през 2025 г.

Коцев вече обжалва решението пред Административния съд във Варна и поиска спиране на предварителното му изпълнение.

Протест в негова подкрепа се проведе и в София, където демонстрантите се насочиха към Съдебната палата и се обединиха с участниците в инициативата "Нито една повече".