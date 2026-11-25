Ралф Шумахер отправи сериозни обвинения към Люис Хамилтън след сблъсъка му с Шарл Льоклер в Гран При на Лас Вегас. Според бившия пилот, британецът умишлено не е направил опит да избегне контакта със своя съотборник, тъй като състезанието му вече на практика е било провалено.

Инцидентът се случи в заключителната част на надпреварата, когато Льоклер опита да изпревари Хамилтън. Двамата пилоти на Ферари се сблъскаха, а Люис се завъртя и загуби ценни позиции. Стюардите определиха монегаска за виновен за инцидента и му наложиха 10-секундно наказание, което го остави на десетото място. Хамилтън завърши седми.

„Основната отговорност за грешката е на Льоклер, защото именно той започна маневрата за изпреварване. Ако обаче се вгледате внимателно, ще разберете, че Хамилтън не отстъпи. Държеше се така, сякаш изобщо не е забелязал Льоклер. Смятам, че това беше умишлено, защото неговото състезание на практика вече беше приключило“, коментира Шумахер пред Sky Sport Deutschland.

Шефът на Ферари бесен на Льоклер след сблъсъка с Хамилтън

Германецът смята, че случилото се е част от по-голямата психологическа битка между двамата пилоти. Според него Хамилтън е решен да се утвърди като водещия пилот на Ферари и използва всички възможни средства, за да постигне целта си.

„Хамилтън напълно превъзхожда Льоклер. Той е решен на всяка цена да наложи доминацията си като номер едно. Иска да даде урок на Шарл. Иска да го пречупи психологически“, заяви бившият пилот.

Шумахер направи и препратка към добре познатото съперничество между Хамилтън и Нико Розберг в Mercedes. Двамата водеха ожесточена битка за световната титла през 2016 година, която завърши с триумф на германеца.

Според Шумахер психологическите игри, които белязаха отношенията между двамата тогава, продължават да бъдат част от подхода на британския шампион. „Дори и днес Розберг не спира да говори за тези психологически игри. Това показва какво значение е имала онази година и за двамата“, добави германецът.

Напрежението между Хамилтън и Льоклер вече създава сериозни главоболия на шефа на Скудерията Фредерик Васьор. Двамата влязоха в контакт и в Мексико, а след новия инцидент в Лас Вегас ръководството на тима изрази недоволството си от поведението им.

„Сега Ферари трябва да реши как да управлява ситуацията и да изясни кой е пилотът номер едно. Ако не успеят да овладеят положението, някой ще трябва да си тръгне. В това няма никакво съмнение“, предупреди Шумахер.