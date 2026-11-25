Препоръката на Европейската комисия за налагане на финансова санкция на България заради прекомерния бюджетен дефицит през 2026 г. не означава липса на доверие към страната. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на проектобюджета за 2027 г. на първо четене в Народното събрание.

"В препоръката на Европейската комисия няма и следа от липса на доверие", подчерта Донев. По думите му дисциплиниращите мерки са част от подкрепата за държавите членки в усилията им да постигнат балансирани публични финанси.

Финансовият министър обвърза настоящите бюджетни затруднения с управленски практики от предходни години, посочвайки одитите на Сметната палата. Според него структурните дисбаланси са възникнали още преди сформирането на настоящото правителство.

Донев защити предложената финансова рамка, като заяви, че тя отчита ограниченията, произтичащи от процедурата по прекомерен дефицит.

"Нашата отговорност днес е да намерим реалния баланс между потребностите на обществото и финансовите възможности на държавата. Да не обещаваме всичко на всички, когато ресурсът не го позволява", посочи той.

Вицепремиерът обяви, че между първото и второто четене на бюджета депутати от "Прогресивна България" ще предложат допълнителни 110 млн. евро за българските общини.

Средствата ще бъдат насочени към зимно почистване, капиталовата и общата изравнителна субсидия, както и към компенсиране на увеличените разходи за възнаграждения вследствие на повишаването на минималната работна заплата.

Основният източник на финансиране ще бъде очаквана еднократна вноска от 114 млн. евро, формирана от капиталовата печалба на Българската банка за развитие при продажбата на притежаваните акции в Първа инвестиционна банка.

Според представените разчети бюджетът за 2027 г. е изготвен при прогноза за икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%.

Планираният дефицит на касова основа е 3,5% от БВП през 2027 г., след очаквани 5,5% през настоящата година. Правителството предвижда той да намалее до 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Държавният дълг се очаква да достигне 44,3 млрд. евро през 2027 г., 50,7 млрд. евро през 2028 г. и 56,7 млрд. евро през 2029 г.

Предвижда се максималният осигурителен доход да бъде увеличен на 2400 евро от 1 януари 2027 г. Заложени са и допълнителни средства за увеличение на девет от дванадесетте вида семейни помощи за деца.

Капиталовите разходи за следващата година надхвърлят 6 млрд. евро, от които 3,614 млрд. евро са с национално финансиране, а 2,390 млрд. евро - с европейско. Допълнително са предвидени 600 млн. евро за продължаване на общинската инвестиционна програма.

Гълъб Донев заяви, че правителството остава отворено за предложения за промени в бюджета, но само при наличие на финансово покритие.

"Отговорността на Народното събрание не се изчерпва с това да разпределя средства, тя включва и задължението да гарантира, че държавата може да изпълнява своите ангажименти утре", заключи финансовият министър.