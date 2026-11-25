В сряда започна разглеждането на т. нар. малки бюджети – на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО). След кратки дебати за около три часа Бюджетът на Касата за 2027 г. беше приет на първо четене в зала.

Планираните средства за Касата са над 5,68 млрд. евро което с над 420 млн. евро повече от тази година. Най-много пари са насочени към болнична помощ – 2,5 млрд. евро, следвани от парите за лекарства, медицински изделия и диетични храни – 1,4 млрд. евро. За дентална помощ са отделени над 240 млн. евро.

Според опозицията в него липсват реформи и няма подобрение на предлаганата здравна услуга. В залата бюджетът беше защитен от ресорния министър Катя Ивкова, която обяви, че все повече пари се насочват за профилактика.

"В проекта на бюджет на НЗОК за 2027 година са заложени близо половин милиард повече за здраве. Процентното разпределение в проекта за бюджет на НЗОК е с фокус върху извънболничната медицинска помощ", каза Ивкова.

"Както беше представено и в двата доклада, проектът на бюджет на НЗОК за 2027 година не беше подкрепен от опозиционните партии. Изключително много се надявам, че не сте били против възможностите за превенция и профилактика на заболяванията и възможностите, които се гарантират и за здравните кадри. Очаквам Народното събрание да изрази подкрепа към така предложения проект на бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2027 година", каза здравният министър.

Според Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС когато се предлагат повече средства, трябва да видим дали тези финансови средства ще дадат някаква нова насока за подобряване на здравните услуги на българските граждани. Ние не виждаме такива промени в този бюджет, каза Иванов.

Джевдет Чакъров от ДПС заяви, че партията му няма да подкрепи Бюджета. "За съжаление за поредна година от години наред не се предвиждат реформи или поне сериозни реформи, а продължаваме да наливаме средства в система която се нуждае от реформи", каза Чакъров.

Александър Симидчиев от ДБ също обяви, че няма да подкрепят предложената финансова рамка на Касата. "Между четенията няма да искаме нито едно евро повече просто ще предложим 19 конкретни промени в рамките на същите пари. 10% повече за личните лекари и отделно плащания за медицинските сестри", обоснова се Симидчиев.

Подобно е мнението и на Николай Денков от ПП. "През последните пет години бюджетът на здравната каса се е увеличил два пъти и въпреки това недоволството на гражданите, което е основателно, продължава да расте", обясни бившият премиер.

Георги Георгиев, "Възраждане" не видя реформи и промени в Закона за бюджета на Касата. "Моделът е порочен, схемата за източване на касата е една и съща и се прави всяка година, наливането на средства по определените пера, няма да промени абсолютно нищо", обясни депутатът от "Възраждане".