34-годишен мъж е задържан в Стара Загора, след като тестът му за употреба на наркотици е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Шофьорът на лек автомобил „Мазда“ бил спрян за проверка от екип на Първо районно управление около 02:20 ч. на 25 ноември на ул. „Генерал Гурко“.

При извършения тест с техническо средство била отчетена положителна проба за двете наркотични вещества.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.