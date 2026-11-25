Сигнал за превишаване на полицейските правомощия при задържане на човек в заведение в Котел е постъпил в местното районно управление. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 23 ноември, малко след 20:00 ч., полицейски служители били повикани в заведението заради човек, който се държал непристойно и нарушавал обществения ред.

При задържането на мъжа полицаите прибегнали до физическа сила и помощни средства, тъй като той оказал съпротива.

Сигналът за действията им е подаден на 24 ноември. По случая в ОДМВР - Сливен е започнала дисциплинарна проверка, а също е изготвено съобщение за извънредно произшествие.

Събраните материали ще бъдат предадени на прокуратурата.