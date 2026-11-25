За последните седем години 114 жени в Гърция са били убити от партньорите си, съобщава гръцката телевизия "Скай", позовавайки се на официални данни на полицията за периода от 2020 до 19 ноември 2026 г.

От януари до октомври регистрираните случаи на домашно насилие срещу жени са били 15 582 или средно над 51 на ден. Спрямо същия период миналата година има спад, като тогава те са били 16 167, предава БТА.

Жертви на домашно насилие стават и мъжете като от началото на годината 5865 мъже са били потърпевши от подобни действия. Година по-рано те са били повече – 6189.

Според данните убитите от партньорите си жени през 2020 г. са били девет. Година по-късно броят им е нараснал на 23, а през 2022 г. са достигнали 24. През тази година убитите жени са 13.

Август е месецът с най-много регистрирани случаи на домашно насилие, сочат данните.

По отношение на брой арести на насилници гръцката столица държи първо място с 4167 арестувани мъже.

На територията на Гърция има разкрити общо 66 центъра, които да оказват помощ в случай на домашно насилие.