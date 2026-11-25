България трябва да проведе разговори с Европейската комисия и да коригира проекта за бюджет за 2027 г. Това заявиха финансистът Левон Хампарцумян и икономистът Румен Гълъбинов в ефира на NOVA, след като ЕК препоръча глоба от 0,02% от БВП заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит.

Хампарцумян посочи, че България и преди е била санкционирана от Брюксел, но членството в еврозоната прави спазването на бюджетните правила още по-важно. Той отбеляза, че част от финансовата администрация на сегашния кабинет е работила и при предишните правителства, по време на които се е натрупвал свръхдефицит.

Според Гълъбинов заложеният в проектобюджета икономически растеж от 2,5% е прекалено оптимистичен на фона на прогнозата на ЕК за 2,1%. По думите му темпът на нарастване на разходите се забавя недостатъчно, а рискът от продължително висока инфлация е подценен. Той предупреди, че ако приходите не стигат и разходите не бъдат оптимизирани, държавата може да се наложи да увеличи лимита за нов дълг и да заема при по-висока цена.

Хампарцумян посочи, че около 75% от растежа се дължи на вътрешното потребление, което според него засилва инфлацията и задлъжнялостта. Той определи по-силната конкуренция и увеличаването на производството като начин за ограничаване на ценовия натиск.

Очаква се финансовите министри на ЕС да решат на 11 декември дали да наложат предложената санкция.