От началото на 2026 г. насилието отнема живота на поне 13 жени и момичета в България, много от тях срещат края си в собствения си дом. Това се казва в декларация на „Демократична България“.

Днес е Международният ден за премахване на насилието срещу жени и момичета.

"На 27 юли т. г. във Варненското село Медовец Файзе Ахмет се събужда сутринта без дори да подозира, че това е нейният последен ден", посочи Надежда Йорданова, цитирана от БТА.

„Става, приготвя закуска, грижи се за децата си, а няколко часа по-късно нейният съпруг, пред очите на децата, я залива с бензин и я подпалва. Файзе почива месец по-късно във варненската болница, без дори да дойде в съзнание. От онази сутринна нататък децата им повече няма да я видят у дома", прочете депутатът.

По думите на Йорданова Файзе не е единствената.

През 2025 г. убитите от близък или партньор жени са най-малко 24.

Тези жени не са статистика. Те имат имена Ирина, Файзе, Магдалена, Даниела.., припомни депутатът.

"За другите знаем само инициалите от съдебните производства. Всички те са имали задачи за вършене, планове за години наред, прекъснати от едно - насилието. През миналата седмица стана публичен случай на тежко сексуално посегателство от страна на група младежи към непълнолетни момичета в София, документирано на видео. Какво очакваме да направи едно дете, когато получи такъв клип", продължи Надежда Йорданова. И какво може да очаква пострадалото дете от нас.

Домашното насилие освен жени, засяга мъже и деца, отбеляза депутатът.

По думите на Йорданова през 2025 г. МВР е регистрирало 2619 престъпления в условията на домашно насилие.

Сред пострадалите 66% са жени, 10% - мъже и 24% - деца.

„Днес, както обичайно всяка година на тази дата, МВР ще обяви отново актуалната статистика. Но сякаш обръгнахме към статистиката на насилието. Ужасяваме се от поредната жестокост, човъркаме поредната рана и след това удобно я побутваме в забвението до следващия път", се казва в декларацията.

Нашето общество има проблем с насилието. Насилието над жени, насилието у дома, включително към деца и безпомощни хора, изтъкват от политическата сила.

„За да се справим, пред нас стоят конкретни стъпки. Нужна е много по-сериозна работа по прилагането на приетия миналата година координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие", посочи Йорданова.

"МВР трябва да даде отчет как е реагирало при тези нарушения и колко време отнела реакцията", добави депутатът. Колеги адвокати, ние също трябва да осъзнаем нашата отговорност, обърна се към залата Надежда Йорданова.

Според ДБ в бюджета за 2027 г. трябва да има средства за повече кризисни центрове.

Изобретателността на насилниците, подпомагана от напредването на технологиите, изпреварва законодателния процес и държавните усилия, отчитат от ДБ.

Това оставя жертвите без адекватна навременна подкрепа от държавата, а насилието ненаказано, се констатира в декларацията.