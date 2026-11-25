По време на традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров, проведено през изминалия уикенд, в пет района на Природен парк (ПП) „Врачански Балкан“ са отчетени 92 птици от вида. Информацията съобщи Оля Генова от дирекцията на природния парк.

В наблюдението в района на Западна Стара планина са се включили общо 11 души - представители на дирекцията на ПП „Врачански Балкан“ и доброволци от фондация „ЕкоОбщност“.

Слънчевото и ясно време, както и умерените за сезона температури, са създали благоприятни условия и са допринесли за добрите резултати от преброяването.

„Радващо е и присъствието на 14 черни лешояда, отчетени по данни от предавателите. Това е друг значим за района вид, който през последните години гнезди успешно във Врачанския Балкан в резултат на усилията за възстановяването му“, заяви Генова.

В преброяването се включват координирано организации от целия Балкански полуостров. Синхронното наблюдение дава възможност за по-прецизно проследяване на популациите, тъй като белоглавите лешояди изминават дневно разстояния между 200 и 300 километра, преминавайки между различни места за нощуване.

Целта на координираното наблюдение е да се избегне повторното преброяване на едни и същи птици и да се събере възможно най-точна информация за състоянието на популацията. Общият брой на регистрираните екземпляри ще стане известен след обобщаването и обработването на данните от всички наблюдавани точки.

„Миналата година са били преброени 86 птици, но наблюдението е извършено при по-лоши метеорологични условия, а това оказва влияние върху поведението на птиците и затова не може да се направи сравнение с тази година“, допълни Генова.

Преброяването се реализира като част от проекта „Живот за брадатия лешояд“ (LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869), който получава съфинансиране от програмата LIFE на Европейския съюз.