"Продължаваме промяната" определят като преврат срещу демокрацията прекратяването на правомощията на Благомир Коцев като кмет на Варна. Това е посочено в декларация на ПГ на „Продължаваме промяната", представена от народния представител Велислав Величков в пленарна зала.

"Днес осъзнаваме че демокрацията е в опасност. Когато някой си позволи да подменя свободния вот на хората с административни процедури, които да отменят техния избор – това се нарича преврат срещу демокрацията", посочи Великов.

"Варна не е за продан, а свободата не се търгува", заявяват още в декларацията си от „Продължаваме промяната", предава БТА.

Според тях „от Общинската избирателна комисия - Варна са изпълнили бизнес и олигархична поръчка, което е осигурило на местните олигарси, превърнали Общинския съвет в морската столица в частен бизнес клуб, да изберат свой човек за временен кмет на града до изборите след 11 месеца". Това бе определено в декларацията като подигравка с политическите права на гражданите.

"Това трудно би могло да се случи без голям политически гръб в столицата, защото играта включва връщане на абсолютния контрол на една групировка и един скандален бизнесмен над града, но и разширяване на не толкова тайното чуждестранно влияние в града, считан за нещо като задморски анклав на Кремъл у нас", се казва още в декларацията.

Величков отбеляза, че решението за Коцев е станало по късни доби, в деня на приемането на общинския бюджет, като то е взето при липса на аудизапис от заседанието, а липсва и автор на проекта на решението.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши да бъдат прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на общината.