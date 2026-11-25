Столичният кмет Васил Терзиев свиква работна среща заради продължаващите прекъсвания на парното и топлата вода в студентските общежития в София. Поканени са министърът на образованието Георги Вълчев, ръководствата на засегнатите университети и на „Топлофикация София“, както и Националното представителство на студентските съвети.

Срещата идва след призива на Министерството на образованието и науката общината и дружеството да посочат срокове за възстановяване на топлоподаването. От МОН съобщиха, че създават кризисна група, която да установи колко студенти са засегнати и дали в общежитията могат безопасно да се използват допълнителни отоплителни уреди.

„Не смятам, че някой има намерение да използва студентите за политически цели, нито че те биха позволили това“, заяви Терзиев в отговор на съмненията на МОН, че решаването на проблема се бави умишлено. По думите на кмета в общежитията няма възможност за монтаж на бойлери, а използването на електрически печки крие рискове заради състоянието на инсталациите.

Общината очаква МОН и университетите да предоставят актуални данни за техническото състояние на сградите и да предложат временни мерки, ако „Топлофикация София“ не може да възстанови подаването бързо. Според Терзиев за решение са нужни ангажименти и от Столичния общински съвет, който упражнява контрол върху дружеството.

Кметът припомни, че на 19 ноември общинският съвет е одобрил внесения от него доклад за независим анализ на финансовото и техническото състояние на „Топлофикация София“ и на възможностите за развитие на дружеството.