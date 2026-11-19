Решението на Столичния общински съвет за започване на преговори с Групата на Световната банка е ясна стъпка към концесионирането на "Топлофикация София". Това заяви общинският съветник Карлос Контрера в интервю за ТАРАЛЕЖ след заседанието на СОС, на което предложението беше прието с 33 гласа "за", 19 "против" и четирима "въздържал се".

"Това по своето същество е задание за предконцесионен анализ. Категоричният отговор е да – това е много ясна крачка в посока концесиониране на "Топлофикация София"", заяви Контрера, който гласува против предложението.

Според него основният проблем остава дългът на дружеството към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг (БЕХ).

"Без да се реши въпросът за дълга на "Топлофикация" към "Булгаргаз" и БЕХ, този разговор е безсмислен", подчерта той.

Контрера припомни, че на 22 юни е предложил прехвърляне на собствеността на дружеството към държавата чрез механизма "дълг срещу собственост". Според него подобен подход би позволил уреждане на задълженията и евентуално намаляване на сметките за парно.

Общинският съветник подкрепи кандидатурата на София за международни състезания по скейтборд, която беше одобрена от втория опит след разпалени дебати.

"Смятам, че Терзиев е прав, казвайки, че София трябва да става град на международни събития и състезания", посочи той.

Контрера коментира и разногласията в ПП-ДБ, като прогнозира възможно по-нататъшно разцепление в Столичния общински съвет.

"Това е някаква разбита команда. Един едно говори, друг друго прави", заяви той.

Според Контрера разделението между двете формации е станало очевидно още след парламентарните избори и обособяването им в отделни парламентарни групи.

"Очевидно вече гледат в различни посоки и следващият разпад най-вероятно ще е тук, в Общинския съвет", коментира общинският съветник.

Той припомни, че след местните избори през 2023 г. коалицията между ПП-ДБ и "Спаси София" е разполагала с 23 общински съветници.

"Може да се окаже, че през 2023 година великата коалиция на промяната ПП-ДБ–"Спаси София" с 23-ма съветници накрая ще останат и без група", заяви Контрера.

В заключение той отправи критика към управлението на столицата през настоящия мандат.

"София загуби три години, а е на път да загуби четвърта от този мандат, защото "Продължаваме промяната" и "Демократична България" показаха, че не могат да управляват", заяви Карлос Контрера пред ТАРАЛЕЖ.

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