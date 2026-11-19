Президентът Илияна Йотова не планира да свиква ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), посветено на морската сигурност на България. Това заяви държавният глава пред журналисти, като подчерта, че голяма част от мерките, набелязани на предишното заседание, вече са изпълнени.

„Това не означава, че няма да чуем мотивите на опозицията. До този момент призивите за КСНС са само пред вас, медиите. Аз не съм получила никакво официално писмо“, посочи Йотова.

Тя припомни, че на 7 октомври е проведено близо петчасово заседание на съвета, на което са били обсъдени конкретни мерки за сигурността в Черно море. Сред последвалите действия е срещата на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, като вече се работи по организирането на втора среща.

„Точката за Черно море отново ще бъде тема на следващото заседание на постоянните представители на Североатлантическия съвет в Брюксел следващия вторник. Оттук нататък Черно море ще бъде поставено на всеки един форум, на всяко едно заседание и ще направим всичко възможно да не излиза и от дневния ред на предстоящите срещи на върха в Европейския съюз“, заяви президентът.

Йотова съобщи още, че в началото на следващия месец ще посети Румъния, където ще обсъди с румънския си колега координацията между двете държави и бъдещите съвместни действия.

По повод атаките с дронове срещу кораби в Черно море и възможността зад тях да стои Русия държавният глава заяви, че не вижда основания те да бъдат разглеждани като целенасочена заплаха срещу страната ни.

„Аз не смятам, че тези дронове са насочени срещу България, в наши териториални води, или Русия се опитва да превърне България в част от войната“, коментира Йотова.

Президентът засегна и темата за международните преговори за прекратяване на войната в Украйна, като настоя Европейският съюз да не бъде изключван от процеса.

„Винаги съм казвала, че Европа трябва да вземе изключително активна роля в този процес. Аз не приемам по никакъв начин изключването на ЕС, на европейските държави в преговорния процес, в ситуация, в която войната се води в сърцето на Европа“, подчерта тя.

Според Йотова, ако тенденцията за изключване на европейските държави от преговорите продължи, ЕС трябва сам да поеме инициативата за организиране на разговори за мир.

„Оттук нататък трябва ние сами да поемем тази активна роля и да предизвикаме преговори“, категорична беше тя.