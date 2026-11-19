Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер за пореден път потвърди, че клубът няма никакво намерение да се раздели със звездата си Майкъл Олисе. Той разкри, че германският шампион иска да задържи крилото за още години напред.

"Ние сме спокойни и искаме Олисе да остане при нас много години напред", каза Хайнер пред T-online.

Шефът на баварците беше категоричен, че французинът не се продава, независимо какво оферта би могла да дойде за него. "Бихме ли обмислили продажба за 250 млн. евро или 300 млн. евро? Ние не сме клуб, който продава, а клуб, който купува".

Очаква се в следващите месеци Байерн да започне преговори за нов договор с Олисе.