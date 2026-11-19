Иранското външно министерство защити военните действия на страната в отговор на американските удари, определяйки ги като легитимно упражняване на правото на самоотбрана. Ведомството призова съседните държави в региона да не допускат Вашингтон да използва тяхната територия и военни бази за операции срещу Ислямската република, съобщи иранската информационна агенция ИРНА, цитирано по БТА.

От Техеран осъдиха последните американски атаки по южното крайбрежие на Иран. В официалната позиция се уточнява, че иранските въоръжени сили са поразили американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, както и пускови установки за дронове и ракети в две регионални бази, послужили за подкрепа на нападенията срещу страната.

Дипломатическото ведомство подчерта, че отбранителните мерки са насочени единствено срещу източниците и инфраструктурата, обслужващи нападенията, като хвърли върху Съединените щати отговорността за регионалните последици от ескалацията.

Техеран отправи и предупреждение към страните от Близкия изток, че предоставянето на терен и съоръжения на американската армия за удари срещу Иран може да се тълкува като акт на агресия според международното право. От министерството отбелязаха, че до този момент Иран е демонстрирал сдържаност, вземайки на прицел само американски военни обекти на територията на тези държави.

В заключение Иран призова Организацията на обединените нации – и в частност Съвета за сигурност – да изпълни ангажиментите си по Устава на ООН, като предупреди, че всеки следващ опит за агресия ще предизвика решителен военен отговор.