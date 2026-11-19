Китайският президент Си Цзинпин заяви в четвъртък, че Съединените щати трябва да направят „правилното нещо“ по отношение на Тайван, за да избегнат сериозни сътресения в китайско-американските отношения. Това съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа след разговорите между Си и американския президент Доналд Тръмп в Шънджън, цитирано по Ройтерс.

Пекин разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия въпреки възраженията на Тайпе и определя въпроса като най-важния и чувствителен в отношенията си с Вашингтон. Китайските въоръжени сили извършват ежедневни операции около острова.

Срещата между Си и Тръмп е преминала в „позитивна и конструктивна“ атмосфера, посочва Синхуа, като добавя, че двамата лидери са се договорили да изготвят план за действие за развитие на своите „конструктивни и стратегически стабилни отношения“. В официалното съобщение краткият коментар за Тайван не е доразвит и не се споменават американските продажби на оръжие за Тайпе, чието прекратяване Пекин многократно е изисквал от Вашингтон.

Това беше третата среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп през тази година. Тя се състоя в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която се провежда тази седмица в Шънджън.

Тайван също е член на АТИС, макар да не изпраща своя президент на форумите, за да се избегнат политически усложнения. Специалният пратеник на острова за срещата – основателят на компютърния производител Acer Стан Шъ – се ръкува както с Тръмп, така и с руския президент Владимир Путин по-рано в четвъртък по време на общата снимка на лидерите преди официалното откриване на форума. При завръщането си в Тайван същия ден Шъ заяви пред репортери, че е „разменил реплики“ с Тръмп и много други лидери, без да назовава имена, и добави, че е „благодарил на страните съмишленици за подкрепата им при задълбочаването на двустранното сътрудничество“. В Шънджън Шъ беше придружаван от заместник генералния секретар на Съвета за национална сигурност Винсънт Чао – рядко посещение в Китай на високопоставен представител на тайванските власти.

По време на срещата си с Тръмп Си Цзинпин изрази оптимизъм за развитието на връзките с Вашингтон. „Установихме ново определение за конструктивни китайско-американски отношения на стратегическа стабилност, като им придадохме ново съдържание, основано на уважение, справедливост и взаимност“, заяви китайският лидер. Той отбеляза, че двустранните отношения като цяло са стабилни и следват положителна траектория, чиято инерция трябва да бъде запазена.

„Очаквам с нетърпение да работя с президента Тръмп, за да продължим да направляваме курса на китайско-американските отношения и да гарантираме, че този голям кораб винаги плава в правилната посока“, каза още Си.

Той призова Пекин и Вашингтон да „разширят списъка на сътрудничеството и да съкратят списъка на проблемите“, като подчерта, че „разногласията, които не могат да бъдат решени незабавно, трябва да се управляват конструктивно, за да се предотврати ескалация на конфликтите“.

Китайският президент добави, че двете държави трябва да засилят комуникацията и координацията в областта на изкуствения интелект, за да предотвратят рискове за сигурността и да гарантират, че технологията винаги остава под човешки контрол.