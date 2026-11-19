Започна тристранната среща между президентите Тръмп, Си Дзинпин и Путин в Китай
Срещата се провежда в китайския град Шънджън
Започна тристранната среща между президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, в китайския град Шънджън, предават световните агенции.
Разговорите са в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС).
Срещата на тримата лидери започна след разговорите между Тръмп и Си Дзинпин, по време на която двамата лидери обсъдиха войната в Украйна, търговските отношения и сътрудничеството между САЩ и Китай.
Американският президент изрази общото желание на САЩ и Китай за прекратяване на войната в Украйна.
По-рано днес се състоя и среща на президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Разговорите продължиха по-малко от час.
"Имаме чудесни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Но смятам, че те наистина ще произлязат от това", каза Тръмп на Путин.