Започна тристранната среща между президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, в китайския град Шънджън, предават световните агенции.

Разговорите са в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС).

Срещата на тримата лидери започна след разговорите между Тръмп и Си Дзинпин, по време на която двамата лидери обсъдиха войната в Украйна, търговските отношения и сътрудничеството между САЩ и Китай.

Американският президент изрази общото желание на САЩ и Китай за прекратяване на войната в Украйна.

По-рано днес се състоя и среща на президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Разговорите продължиха по-малко от час.

"Имаме чудесни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Но смятам, че те наистина ще произлязат от това", каза Тръмп на Путин.