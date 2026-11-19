Манчестър Юнайтед сподели няколко видеа, в които новият мениджър на отбора Маурисио Почетино се обръща към феновете на отбора.

“Здравейте, “червени”, това е Маурисио Почетино. Нямам търпение да ви срещна, чувам толкова много добри неща за вас. Надявам се да донесем цялата радост, работейки и свързвайки се заедно. Това ще бъде специален сезон, в който да ни подкрепяте и да карате нашите играчи да се борят на терена, за да постигаме резултатите, които заслужаваме”, каза аржентинският специалист.

"Мисля, че със силата на този клуб и с подкрепата на феновете ни, ние ще достигнем мястото, на което заслужаваме да бъдем”, добави той.

Почетино отправи посланание към привържениците и ги призова да бъдат обединени. "Посланието ми е за това да бъдем задружни (united - б.р.) като името Манчестър Юнайтед. Трябва да работим всички заедно. Надявам се да донеса радостните моменти, които този клуб заслужава, и да създам тази задружност, от която се нуждае всеки отбор, за да могат играчите да дават най-доброто от себе си на терена”.

Той говори и за предстоящото дерби срещу Ливърпул. Срещата ще бъде дебют за него начело на отбора. "Имам много енергия. Привилегия е да бъда старши треньор на Манчестър Юнайтед. Не губим време и трябва да бъдем готови да се състезаваме в неделя. Сега не е моментът да мисля за почивка или за спане. Вместо това трябва да бъда готов и да подготвя всичко, за да се уверя, че ще бъдем в най-добрата си форма на “Анфийлд”.