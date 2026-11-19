Костадин Костадинов ще сезира прокуратурата за фалшифицирани данни за приема ни в еврозоната
По думите му, ако не се вземе политическо решение, ще се приеме, че сме влезли незаконно
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че ще подаде сигнал в прокуратурата във връзка с твърдения за фалшифицирани данни за инфлацията, използвани при изготвянето на държавния бюджет.
По думите му за подобни несъответствия свидетелстват бившият финансов министър Симеон Дянков и данни на Евростат.
„Очевидно е, че е извършено престъпление“, заяви Костадинов.
Той подчерта, че ако не бъде взето политическо решение въз основа на закона и представените доказателства, следва да се приеме, че присъединяването на България към eврозоната е незаконно.