Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че ще подаде сигнал в прокуратурата във връзка с твърдения за фалшифицирани данни за инфлацията, използвани при изготвянето на държавния бюджет.

По думите му за подобни несъответствия свидетелстват бившият финансов министър Симеон Дянков и данни на Евростат.