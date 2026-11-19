Новият треньор на Спартак Варна Даниел Моралес говори в предаването "Домът на футбола" за първите си дни при "соколите" и предстоящото градско дерби срещу Черно море.

Бразилецът, който е четвъртият наставник на отбора през този сезон, дебютира при победата с 3:2 над Арда у дома.

„Тази победа показва, че имаме потенциал да се развиваме. Имаме добър потенциал, но всеки ден трябва да работим върху него. Талантът също трябва да се развива всеки ден. Не може само да отидем на тренировка и да казваме: „Давай!“. Не, не става. Трябва постоянство. Има една дума, която много харесвам и няма ден или мач, в който да не я повторя. След почивката след този мач казах в съблекалнята: „Добре, направихме хубав мач, постигнахме хубава победа, но това не е достатъчно“. Всеки Божи ден трябва да направим нещо допълнително, за да постигаме по-добри неща от това, което се е случило", коментира Моралес.

Наставникът разкри какви е направил в първите си дни начело на отбора. "Тук не става въпрос само за промяна. Това, за което винаги говоря в съблекалнята, е, че те самите (футболистите) трябва да имат манталитет да играят на по-високо ниво. Това е много важно за всеки един състезател. Не може един отбор в 15-ия кръг да има четвърти треньор. Проблемът не е само от едната страна и трябва да знаеш какво представлява това. Много е важно един състезател да си смени чипа. Промених няколко неща, най-вече в самите състезатели – да повярват, че можем да го направим, че трябва да го направим и че ще успеем заедно. Приеха добре много неща, направихме някои промени тук и там. Това е отбор, който има потенциал, но трябва някой да бута количката и да казва: „Давай, давай, можеш“, „Ама тук няма бензин“ – ще заредя бензин, но те трябва да знаят, че могат, и да мислят по този начин.“

Моралес сподели и очакванията си за варненското дерби. "Това е много важен мач за двата отбора и за двата клуба. Знаем какво означава той за нашите фенове, служители, футболисти и за нас треньорите. Малко хора имат удоволствието и привилегията да играят в такива мачове, а те ще бъдат сред тях. Мисля, че всеки трябва да се подготви максимално, за да може да се представи на много добро ниво.“

"По-голямата част от феновете ще бъдат наши. Ще имаме пълна подкрепа, но трябва да я заслужим на терена. Знам, че феновете ще направят всичко възможно да ни е удобно и да ни подкрепят, но ние трябва да си свършим работата на терена. Аз съм луд на тема поведение. Ако имаме поведение в мача, което да ни докара до победа – това е. Трябва да сме истински мъже, да показваме уважение, но поведението ни трябва да е на много високо ниво", добави той.

„Искам да видя един Спартак, какъвто трябва да изградя. Първото нещо, което винаги съм казвал, където и да съм бил, е, че хората трябва да знаят колко е важно да носим тази емблема. Всеки един състезател трябва да се съобразява с това, защото без емблемата сме за никъде. Те знаят какво е това нещо. Преживели са един добър мач на „Тича“ миналата година и много се надявам да повторим радостта, която са имали. Но не може да обещаваме преди мача, че така ще се случи. В един такъв мач не може да се каже какво ще стане. Просто трябва да покажем, че ние го можем, и ще го търсим", каза още той.