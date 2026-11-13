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Шеф в Спартак Варна: Грънчов отказа да се яви на детектор на лъжата

Шеф в Спартак Варна: Грънчов отказа да се яви на детектор на лъжата
Facebook/ FC Spartak Varna

"Натрупаха се твърде много съществени грешки в редица мачове", коментира Енгибар Енгибаров

Спортният директор на Спартак Варна Енгибар Енгибаров излезе с официална позиция след раздялата със защитника Ангел Грънчов. По-рано през тази седмица бранителят и "соколите" официално разтрогнаха договора помежду си по взаимно съгласие. С отбора се раздели и нападателят Цветелин Чунчуков.

Ето и официалната позиция по казуса на Енгибар Енгибаров, цитирана от petel.bg:

"Относно изказванията на Ангел Грънчов в пресата, мога да кажа, че всеки има право на своя гледна точка, но, когато се отправят подобни внушения, е редно да бъдат представени и всички факти.

Натрупаха се твърде много съществени грешки в редица мачове, независимо дали са били волни, или неволни. Грешки, които доведоха до фатални последици за отбора – допускане на голове след ключови ситуации и постоянно натрупване на жълти картони. Това предизвика и сериозно недоволство сред привържениците в поредица от срещи, което не можеше да бъде пренебрегнато от ръководството.

Беше му предложена възможност за проверка чрез детектор на лъжата, чрез който да докаже своята правота и че допуснатите съществени грешки са били резултат единствено на неволни действия. Той отказа тази възможност.

Също така е получил всички дължими възнаграждения до момента на прекратяване на отношенията ни.

Когато се правят публични изявления, е редно да се представя цялата картина, а не само удобната част от нея".

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