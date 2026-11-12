Ангел Грънчов се завръща във Фратрия дни след раздялата със Спартак

Ангел Грънчов бързо намери нов отбор, след като се раздели със Спартак Варна. 34-годишният централен защитник се завръща във Фратрия, която се състезава във Втора лига. Това ще бъде вторият му период в клуба.

Двете варненски формации играят домакинските си мачове на стадион „Спартак“, така че обстановката ще бъде позната на бранителя. Тъй като договорът му с Фратрия ще влезе в сила през януари 2027 г., дотогава той ще тренира с тима, но няма да участва в официални срещи.

„Някои истории заслужават своето продължение! С радост обявяваме, че Фратрия постигна договореност с опитния защитник Ангел Грънчов за предварителен договор, който влиза в сила от началото на януари 2027 г.“, съобщиха от клуба.

Грънчов е играл за ЦСКА, Локомотив Пловдив, Славия, Септември София, ЦСКА 1948 и Спартак Варна, както и за отбори в чужбина. С ЦСКА е печелил Купата и Суперкупата на България, а също така е бивш младежки национал.