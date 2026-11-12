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Ангел Грънчов се завръща във Фратрия дни след раздялата със Спартак

Ангел Грънчов се завръща във Фратрия дни след раздялата със Спартак
БТА

Централният защитник се договори за предварителен договор, който влиза в сила през януари 2027 г. Дотогава ще тренира с отбора

Ангел Грънчов бързо намери нов отбор, след като се раздели със Спартак Варна. 34-годишният централен защитник се завръща във Фратрия, която се състезава във Втора лига. Това ще бъде вторият му период в клуба.

Двете варненски формации играят домакинските си мачове на стадион „Спартак“, така че обстановката ще бъде позната на бранителя. Тъй като договорът му с Фратрия ще влезе в сила през януари 2027 г., дотогава той ще тренира с тима, но няма да участва в официални срещи.

„Някои истории заслужават своето продължение! С радост обявяваме, че Фратрия постигна договореност с опитния защитник Ангел Грънчов за предварителен договор, който влиза в сила от началото на януари 2027 г.“, съобщиха от клуба.

Грънчов е играл за ЦСКА, Локомотив Пловдив, Славия, Септември София, ЦСКА 1948 и Спартак Варна, както и за отбори в чужбина. С ЦСКА е печелил Купата и Суперкупата на България, а също така е бивш младежки национал.

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