Белгия обърна Турция с два бързи гола и записа важна победа в Лигата на нациите

Белгия победи Турция с 2:1 като гост в мач от петия кръг на група А1 в Лигата на нациите. Двубоят се игра на стадион „Гюрсел Аксел“ в Измир, където домакинства Гьозтепе на Станимир Стоилов.

Белгийците започнаха по-активно, но Турция откри резултата в 20-ата минута. Арда Гюлер изпълни отлично пряк свободен удар и прати топката в горния ъгъл на вратата на Сене Ламенс.

Гостите реагираха бързо. В 27-ата минута Жереми Доку проби и подаде към Кевин Де Бройне, който изравни с мощен удар. Само три минути по-късно Белгия стигна до пълен обрат. След продължителна атака Максим де Кайпер намери Шарл де Кетеларе, а той се разписа отблизо за 2:1.

Белгийците продължиха да създават опасности до почивката. След подновяването на играта Де Бройне отново застраши турската врата, но домакините постепенно засилиха натиска. В 81-ата минута Ламенс спаси удар на Дениз Гюл, а Турция не успя да стигне до изравнително попадение.

След пет мача Белгия има 9 точки, а Турция остава без актив. Франция е с 10 точки от четири срещи, Италия има 7 от също толкова мача. В последния кръг Белгия ще приеме Италия, а Турция ще гостува на Франция.