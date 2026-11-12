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Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж
БТА

Повредени са помпи, отменено е национално състезание, а прокуратурата е сезирана за съмнения за неправомерна намеса в съоръженията

Над 600 000 литра вода са изтекли в канализацията на плувния басейн "Диана" в София. За инцидента съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в публикация във Фейсбук, като изрази съмнения за възможен умишлен саботаж.

Щетите са сериозни - повредени помпи, затворен басейн, провалени тренировки и отменено национално състезание.

"Цената отново плащат държавата, родителите, спортистите и децата!", написа Керязов.

По думите му в докладна записка от управителя на комплекса се посочва, че на 9 ноември около 09:30 часа камерите за видеонаблюдение са регистрирали влизането на служител с инициали Е. Т. в техническото помещение под басейна.

Според документа на служителя не са били възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове. Малко по-късно той напуснал помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за възникнал проблем.

На следващия ден е установен спад на водното ниво в басейна. Последвалата техническа проверка е констатирала повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализацията.

"Какво е правил служителят в техническото помещение? Кой му е възложил тези действия? И има ли връзка между посещението му и последвалата авария?", попита спортният министър.

Керязов подчерта, че въпросният служител не е назначен от настоящото ръководство на дружеството.

Министърът съобщи, че прокуратурата вече е сезирана за съмненията за неправомерна намеса в съоръженията.

"Случайност, безотговорност или умишлен саботаж? Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи", заяви той.

Керязов настоя за пълно разследване на случая, установяване на всички нанесени щети и търсене на отговорност от виновните лица.

"Няма да допусна държавната собственост да бъде увреждана без последствия! Спортът и децата на България не трябва да плащат цената", категоричен беше министърът.

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