15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

Община Стралджа организира дарителска кампания в подкрепа на 15-годишно момче, което остана кръгъл сирак след трагедията на автомагистрала "Тракия". Баща му Иван Димитров е сред загиналите при тежките катастрофи, а майката на детето е починала преди няколко години от COVID-19.

Семейството е преживяло редица тежки изпитания. Бащата е бил с трайно увреждане, а момчето е преминало през лечение на онкологично заболяване.

След смъртта на баща си 15-годишното дете остава единствено на грижите на своята баба, която разчита на почти минимална пенсия.

Заместник-кметът на Стралджа Гроздан Иванов призова всички, които имат възможност, да се включат в дарителската инициатива.

"Изключително тежка съдба, изключително черна орис на цялото семейство, момчето остава кръгъл сирак. И си няма никой друг освен своята баба, която е пенсионерка с почти минимална пенсия, а това дете расте и има своите нужди", заяви Иванов пред БНР.

Заместник-кметът отправи апел за съпричастност към момчето, което след загубата на двамата си родители се нуждае от подкрепа.

"Затова апелът ми е към всички, които могат и искат да помогнат - знам, че сме много такива - да се включат в тази дарителска акция", призова той.

От Община Стралджа съобщиха, че ще поемат всички разходи по погребението на Иван Димитров.

Даренията за момчето могат да бъдат превеждани по банкова сметка в Централна кооперативна банка на неговата баба Тонка Михалева Маринова.

Банковите данни са публикувани в профила на заместник-кмета Гроздан Иванов във Фейсбук.

Дарителската кампания идва след една от най-тежките пътни трагедии в страната през последните години. При верижните катастрофи на АМ "Тракия" загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. Впоследствие почина и още един от пострадалите, с което броят на жертвите достигна 12.