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Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“
БТА

Това съобщи пред БТА окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев

Автотехническите експертизи за двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол все още не са назначени. Очаква се това да стане в най-кратък срок, след като бъдат обобщени свидетелските показания и събраните доказателства. Това съобщи пред БТА окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Преди началото на експертната работа трябва да бъде подготвена цялата необходима документация, за да могат вещите лица да разполагат с пълна информация за обстоятелствата около катастрофите. Предстои назначаването и на медицински експертизи на пострадалите, чийто брой е значителен, обясни прокурорът.

Разследването продължава с разпити на свидетели, включително на пострадали, които вече са в състояние да дадат показания. Обобщават се и материалите от извършените огледи, както и документацията за иззетите автомобили като веществени доказателства.

По думите на Дойчев разследването е в начален етап и към момента все още няма определени вещи лица за автотехническите експертизи.

Двете верижни катастрофи станаха на 10 ноември около 7:00 часа сутринта при гъста мъгла край пътен възел „Зимница“. В сблъсъците в двете посоки на магистралата – към Бургас и София, участваха общо 86 превозни средства.

Трагедията отне живота на 12 души. Единадесет от тях загинаха на място в деня на катастрофите, а още един от тежко пострадалите почина по-късно в болница.

 
 
 

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