Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП.

Задържан е мъж и са иззети близо 50 кг. канабис при спецоперация в Севлиево на 10 ноември 2026 г.

В условията на неотложност са извършени претърсвания в два частни имота, в които са установени оранжериите с 33 растения в различен стадий на растеж и са иззети иззети близо 50 килограма канабис в процес на сушене.

Събрани са данни за съпричастността към престъплението на 48-годишен мъж от гр. Севлиево. Той е задържан по ЗМВР за срок до 24 часа, посочват от ГДБОП.

Образувано е досъдебно производство по чл. 354а,ал.1 и чл. 354в от НК. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура гр. Габрово.