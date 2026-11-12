До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

Поради технически причини се затваря метростанция „Цар Борис III" за три часа. Това е считано от 12:20 ч. на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията.

Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация. Това съобщиха от "Метрополитен".

Причина за временното затваряне е падналия таван на входа на метростанцията, известна като "Красно село".

По-рано от МВР съобщиха за ТАРАЛЕЖ, че при инцидента няма пострадали. Периметъра на реконструкцията е отцепен.