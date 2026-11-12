Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече втори обвиняем по делото за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември тази година в Пловдив.

Обвинението е срещу 42-годишен мъж, който според прокуратурата е подпомогнал умишлено 51-годишния Славчо Мегеров, за извършител на предумишленото убийство. Разследването по случая продължава. Към момента от прокуратурата го считат за помагач на физическия убиец.

"Искам да уведомя, че вчера по делото беше привлечен втори обвиняем за това, че като помагач е спомогнал умишлено физическия извършител да натисне спусъка и възпроизведе изстрела, с който е убит Илиян Филипов", заявиха от прокуратурата в Пловдив.

Разследващите подчертаха, че няма съмнение кой е физическият извършител на престъплението.

Предстои в петък да бъде поискана мярка “Задържане под стража” на съучастника.

“По закон помагач е лице, което по най-различни начини е спомогнал физическия извършител на престъплението да реализиран съответното изпълнително деяние. Не мога да ви кажа точно какви са неговите действия, основно чрез логистика", каза един от разследващите.

Двамата са се познавали отдавна, каза още разследващите.